Дана Уайт: «Шара – крутой парень. Но у него нулевая защита от тейкдаунов. Он точно из Дагестана?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Шарабутдин Магомедов UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал слабое место Шарабутдина Магомедова.

«Шара – плохой парень. Он крутой. Это был его первый бой в UFC. Я не знаю, откуда он из Дагестана, но у него нулевая защита от тейкдаунов, а в остальном он выглядел невероятно. Мне нравится этот парень.

У него есть будущее в UFC, но нужно поработать над защитой от тейкдаунов. В UFC нужно играть по полной. У Шары жуткий кикбоксинг, но необходимо заниматься борцовской подготовкой. Иначе, здесь его быстро накажут», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Шарабутдин Магомедов победил единогласным решением судей Бруно Силву. Это дебютный бой россиянина в UFC.

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8 комментариев

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Армен Онфрой
Против любого борца с сильным контролем будут большие проблемы у Шары, надо подкачать защиту от проходов 100%
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Вася Енотов
При всей критике в адрес Шары, по факту его никто не заставил ещё пока уснуть или тапнуть сдачу. Поэтому мне кажется не следует ставить телегу впереди лошади. Полагаю когда у Шары будет в соперниках серьёзный борец или джитсер, то и подготовка и план на бой будет иной. Ещё один факт. Каким бы не был крутым борец в соперниках, нужно и ему умудриться справиться с ударкой Шары. Так чтоб ноги не отбили ему, хайкик не словить или в партере от логтя не уснуть. Это же всё в обе стороны работает. Да и бороться 3-5 раундов это какое кардио нужно? У кого такая батарейка есть из бойцов? Мы видели как очень крутой борец (без сарказма) Чимаев чуть не улетел от Усмана. Потому что действовать так как в первом раунде Хаизат уже не мог. Так что хейтить Шару за навыки в борьбе рановато как минимум.
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Greg Jackson
Ответ Вася Енотов
При всей критике в адрес Шары, по факту его никто не заставил ещё пока уснуть или тапнуть сдачу. Поэтому мне кажется не следует ставить телегу впереди лошади. Полагаю когда у Шары будет в соперниках серьёзный борец или джитсер, то и подготовка и план на бой будет иной. Ещё один факт. Каким бы не был крутым борец в соперниках, нужно и ему умудриться справиться с ударкой Шары. Так чтоб ноги не отбили ему, хайкик не словить или в партере от логтя не уснуть. Это же всё в обе стороны работает. Да и бороться 3-5 раундов это какое кардио нужно? У кого такая батарейка есть из бойцов? Мы видели как очень крутой борец (без сарказма) Чимаев чуть не улетел от Усмана. Потому что действовать так как в первом раунде Хаизат уже не мог. Так что хейтить Шару за навыки в борьбе рановато как минимум.
Усман всегда был лучшим борцом в дивизионе и кардио машиной, логично что никто с ним вот так бороться и доминировать 5 раундов не сможет.
А с Шарой или другим бойцом у которых борцовской базы нет - можно, тем более когда столько ударов ногами.
Но Шара может и должен прокачать защиту от тейкдаунов... будем посмотреть как говорится, но такая ударка это несомненно плюс и это хочется смотреть!
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sanek maloi
Для дебюта в этой шараге, после поп мма и "химчистки" он круто выступил с таким опонентом. Но защиты от тейкдаунов на таком уровне вообще нет, когда тебя пытается одеялить ударник, напомнило бой Нгану с Ганом) странно, что бонус не дали, начало турнира всё-таки зажёг. Будем дальше следить, главное, что не одеяло, скорей всего будут вести по соперникам, красивые бои может показать.)))
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CarpaCruciana
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СвинопаС
Примерно тоже самое написал на другой ветке - не все соперники дадут работать в партере снизу как вчера бразилец. Чтобы пробиться в топ дивизиона надо прибавлять в борьбе и защите от переводов.
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Егор Крид58
Ответ Вася Енотов
При всей критике в адрес Шары, по факту его никто не заставил ещё пока уснуть или тапнуть сдачу. Поэтому мне кажется не следует ставить телегу впереди лошади. Полагаю когда у Шары будет в соперниках серьёзный борец или джитсер, то и подготовка и план на бой будет иной. Ещё один факт. Каким бы не был крутым борец в соперниках, нужно и ему умудриться справиться с ударкой Шары. Так чтоб ноги не отбили ему, хайкик не словить или в партере от логтя не уснуть. Это же всё в обе стороны работает. Да и бороться 3-5 раундов это какое кардио нужно? У кого такая батарейка есть из бойцов? Мы видели как очень крутой борец (без сарказма) Чимаев чуть не улетел от Усмана. Потому что действовать так как в первом раунде Хаизат уже не мог. Так что хейтить Шару за навыки в борьбе рановато как минимум.
один не помню момент, когда Хамзат мог улететь в нокаут от Усмана
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Viktor Morosow
Ответ Вася Енотов
При всей критике в адрес Шары, по факту его никто не заставил ещё пока уснуть или тапнуть сдачу. Поэтому мне кажется не следует ставить телегу впереди лошади. Полагаю когда у Шары будет в соперниках серьёзный борец или джитсер, то и подготовка и план на бой будет иной. Ещё один факт. Каким бы не был крутым борец в соперниках, нужно и ему умудриться справиться с ударкой Шары. Так чтоб ноги не отбили ему, хайкик не словить или в партере от логтя не уснуть. Это же всё в обе стороны работает. Да и бороться 3-5 раундов это какое кардио нужно? У кого такая батарейка есть из бойцов? Мы видели как очень крутой борец (без сарказма) Чимаев чуть не улетел от Усмана. Потому что действовать так как в первом раунде Хаизат уже не мог. Так что хейтить Шару за навыки в борьбе рановато как минимум.
Чимаева реально борьба спасла
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Вася Енотов
Ответ Greg Jackson
Усман всегда был лучшим борцом в дивизионе и кардио машиной, логично что никто с ним вот так бороться и доминировать 5 раундов не сможет. А с Шарой или другим бойцом у которых борцовской базы нет - можно, тем более когда столько ударов ногами. Но Шара может и должен прокачать защиту от тейкдаунов... будем посмотреть как говорится, но такая ударка это несомненно плюс и это хочется смотреть!
Так Шара не лежал как жертва под соперником. Он наносил страшные удары и в принципе только чугунный чердак Сильвы помог не рухнуть. Тем более сам Шара сказал, что всё было под контролем. Выглядит конечно так, что у него ноль навыков от тейкдаунов, но что если он и не старался защищаться, а работать из такого положения? Ведь он и не проиграл те раунды, на которых пролежал под Бруно. Короче говоря, победителей не судят). Мне кажется окончательное мнение будет после боев с борцами и джитсерами.
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