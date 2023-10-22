Дана Уайт: «Шара – крутой парень. Но у него нулевая защита от тейкдаунов. Он точно из Дагестана?»

Дана Уайт назвал слабое место Шарабутдина Магомедова.

«Шара – плохой парень. Он крутой. Это был его первый бой в UFC. Я не знаю, откуда он из Дагестана, но у него нулевая защита от тейкдаунов, а в остальном он выглядел невероятно. Мне нравится этот парень.

У него есть будущее в UFC, но нужно поработать над защитой от тейкдаунов. В UFC нужно играть по полной. У Шары жуткий кикбоксинг, но необходимо заниматься борцовской подготовкой. Иначе, здесь его быстро накажут», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Шарабутдин Магомедов победил единогласным решением судей Бруно Силву. Это дебютный бой россиянина в UFC.

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