Дана Уайт: «Шара – крутой парень. Но у него нулевая защита от тейкдаунов. Он точно из Дагестана?»
Дана Уайт назвал слабое место Шарабутдина Магомедова.
«Шара – плохой парень. Он крутой. Это был его первый бой в UFC. Я не знаю, откуда он из Дагестана, но у него нулевая защита от тейкдаунов, а в остальном он выглядел невероятно. Мне нравится этот парень.
У него есть будущее в UFC, но нужно поработать над защитой от тейкдаунов. В UFC нужно играть по полной. У Шары жуткий кикбоксинг, но необходимо заниматься борцовской подготовкой. Иначе, здесь его быстро накажут», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что Шарабутдин Магомедов победил единогласным решением судей Бруно Силву. Это дебютный бой россиянина в UFC.
Шара Буллет: «Запомните мое имя. Это мой дивизион. Пират здесь»
Шара Буллет год ждал дебюта в UFC – из-за проверок на допинг. Вышел и разобрался парадом ударов
А с Шарой или другим бойцом у которых борцовской базы нет - можно, тем более когда столько ударов ногами.
Но Шара может и должен прокачать защиту от тейкдаунов... будем посмотреть как говорится, но такая ударка это несомненно плюс и это хочется смотреть!