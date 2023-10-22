Шара Буллет: «Запомните мое имя. Это мой дивизион. Пират здесь»

Теги UFC MMA Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет заявил, что идет за чемпионским поясом UFC.

«Шаг за шагом я приближаюсь к чемпионству. Запомните мое имя. Это мой дивизион. Я иду. Пират здесь», – заявил боец UFC Шара Буллет.

Напомним, что Шарабутдин Магомедов победил единогласным решением судей Бруно Силву. Это дебютный бой россиянина в UFC.

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9 комментариев

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F.Castro
первый раз вижу что находясь в партере под соперником работал так активно. удачи и в следующих поединках,
+13
-2
+11
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Mr Heisenberg
Ответ Kurt
Хамзат за 2 минуты удосрочит Шару.
Если не выдохнется)
+10
0
+10
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Mr Heisenberg
Ответ <~Inter~>
Не верю
Это был первый бой в ЮФС, не надо делать поспешных выводов, типа ему нечего делать против борцов. Ислам вообще свой первый бой в ЮФС проиграл, и где он сейчас?
+5
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+5
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Mr Heisenberg
Ответ F.Castro
в Абу-Даби
хорош)
+2
0
+2
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F.Castro
Ответ Mr Heisenberg
Это был первый бой в ЮФС, не надо делать поспешных выводов, типа ему нечего делать против борцов. Ислам вообще свой первый бой в ЮФС проиграл, и где он сейчас?
в Абу-Даби
+1
0
+1
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<~Inter~>
Не верю
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hustla story
что уж точно ярких моментов он подарит немало в юфс
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Paulll
Колоритный боец
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