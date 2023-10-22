Шара Буллет: «Запомните мое имя. Это мой дивизион. Пират здесь»

Шара Буллет заявил, что идет за чемпионским поясом UFC.

«Шаг за шагом я приближаюсь к чемпионству. Запомните мое имя. Это мой дивизион. Я иду. Пират здесь», – заявил боец UFC Шара Буллет.

Напомним, что Шарабутдин Магомедов победил единогласным решением судей Бруно Силву. Это дебютный бой россиянина в UFC.

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