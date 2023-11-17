Шару Буллета задержали в Саудовской Аравии: «Закутал лицо в мечети. Не хотел, чтобы со мной фоткались»
Шарабутдина Магомедова задержали в Саудовской Аравии.
Об этом боец рассказал в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».
«Забрали [в полицейский участок] за то, что у меня лицо закутано было. Не хотел, чтобы со мной в мечети люди фотографировались. В итоге все сотрудники отдела на меня подписались и отпустили», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
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