Шару Буллета задержали в Саудовской Аравии: «Закутал лицо в мечети. Не хотел, чтобы со мной фоткались»

Теги происшествия UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шарабутдина Магомедова задержали в Саудовской Аравии.

Об этом боец рассказал в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

«Забрали [в полицейский участок] за то, что у меня лицо закутано было. Не хотел, чтобы со мной в мечети люди фотографировались. В итоге все сотрудники отдела на меня подписались и отпустили», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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3 комментария

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Yndestad
Время *замечательных* историй
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Мяти
Ну правильно. Представляете, какой там ажиотаж был бы. Молитву приостановили бы наверное. С самиииим ☝️ Шарой сфоткаться.
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всёотлично
кто это, как он выглядит 🤣🤣
0
0
0
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