Мокаев проведет поединок против Переза (Марсель Дорфф)

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев в следующем поединке встретится с Алексом Перезом.

Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Бой пройдет на турнире в Саудовской Аравии, который состоится 2 марта.

Перез (24-7) в последний раз дрался в июле-2022, когда проиграл Алешандре Пантоже удушающим приемом в первом раунде.

Мокаев (10-0) в октябре досрочно выиграл у Тима Эллиотта. Он идет на серии из пяти побед в UFC.

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2 комментария
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Хорошая жертва для Мокаева, часто проигрывает самбишеном
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Чувак с простоем на серии поражений, еще и с боев постоянно снимается, хороший соперник
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