Мокаев проведет поединок против Переза (Марсель Дорфф)

Мухаммад Мокаев в следующем поединке встретится с Алексом Перезом.

Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Бой пройдет на турнире в Саудовской Аравии, который состоится 2 марта.

Перез (24-7) в последний раз дрался в июле-2022, когда проиграл удушающим приемом в первом раунде.

(10-0) в октябре досрочно выиграл у Тима Эллиотта. Он идет на серии из пяти побед в .

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