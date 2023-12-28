Официально: Малыхин проведет реванш с де Риддером 1 марта за титул в среднем весе

Анатолий Малыхин проведет реванш с Ренье де Риддером.

Бой состоится 1 марта в рамках турнира ONE 166.

Они подерутся за титул де Риддера в среднем весе.

В декабре 2022 года Малыхин нокаутировал голландца в первом раунде, выиграв пояс в полутяжелом весе.

Малыхин – о весе: «К бою с де Риддером скинул 16 кг за три недели. Кушал два сникерса на ночь. Очень легко»

Анатолий Малыхин: «Мне интересен бой с де Риддером в среднем весе – хочу увидеть свой пресс»