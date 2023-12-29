Павлович назвал лучших российских тяжеловесов: «Малыхин, Волков, Немков… Много ребят»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Денис Гольцов Сергей Павлович Валентин Молдавский Вадим Немков Анатолий Малыхин Евгений Гончаров Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович назвал лучших российских тяжеловесов ММА.

«Из России много ребят. Анатолий Малыхин, Александр Волков, Евгений Гончаров, Денис Гольцов, Валентин Молдавский, Вадим Немков перешел в тяжи.

Это я просто перечислил наших хороший бойцов. А расставить по местам… Не знаю. Каждый хорош», – сказал бывший претендент на временный титул UFC Сергей Павлович.

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