Павлович назвал лучших российских тяжеловесов: «Малыхин, Волков, Немков… Много ребят»

Сергей Павлович назвал лучших российских тяжеловесов ММА.

«Из России много ребят. , , , , Валентин Молдавский, перешел в тяжи.

Это я просто перечислил наших хороший бойцов. А расставить по местам… Не знаю. Каждый хорош», – сказал бывший претендент на временный титул UFC Сергей Павлович.

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