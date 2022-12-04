Магомед Исмаилов: «Новость дня, напишите: «Исмаилов сказал, что Шлеменко захимарился». По-моему, чуть-чуть тестостерончиком отдавало»

Российский боец пошутил, что Александр Шлеменко использовал допинг перед их поединком.

«Он такой силач, я не знаю. По-моему, захимаренный в этом бою. По-моему, он захимичился. Новость дня, напишите: «Исмаилов сказал, что Саша захимарился».

Когда я обнимал его, я вдохнул, и, по-моему, чуть-чуть тестостерончиком отдавало. Сейчас Саша будет смотреть: «Р-р-р, я его ненавижу».

Саша, шучу. Я знаю, ты не химарь. Ты накачанный», – сказал Исмаилов.

На 13 в Екатеринбурге Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.

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