Шлеменко – о планах на следующий год: «Буду всех ушатывать»

Теги MMA Александр Шлеменко RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко рассказал о планах на следующий год.

«Всех ушатывать. Это главный план. У меня и раньше это было. Но появился паразит, который выпивал из меня всю энергию. Я сам виноват, я его сам прикормил. Нужно было провести чистку», – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

Напомним, что вчера Шлеменко нокаутировал в первом раунде Александра Илича в главном бою турнира RCC 17.

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