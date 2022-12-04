Сергей Харитонов: «Думаю, Шлеменко надо завершать карьеру и идти в политику»

Тяжеловес Сергей Харитонов поделился впечатлениями от боя и на 13.

«В идеале это был последний бой в карьере Шлеменко. Он может, конечно, найти себе кого-то, чтобы выиграть и выйти победителем, но в этом бою не увидел ничего, что осталось от прежнего Шлеменко. Я разочаровался. Думал, чем больше раундов, тем лучше для Александра, а оказалось… Нифига.

Владимир Минеев очень четко показал, как нужно работать с Магомедом Исмаиловым. С этого боя Александр не вынес никаких уроков для себя, просто продержался на характере. Реванш? Хотят заработать денег и люди посмотрят их бой в очередной раз.

Думаю, надо завершать карьеру, и, как он сам говорит, идти в политику. Хочешь – иди, не надо заниматься и там, и тут», – сказал Харитонов.

Исторический бой Шлеменко – Исмаилов: 25 минут рубились без борьбы. У Шторма разбито лицо, а от ударов вылетала капа

Александр Шлеменко: «Расстроился, что судьи так оценили странно. Ну как так, я все пять раундов проиграл? У меня большие сомнения»