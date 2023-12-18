Александр Шлеменко: «Думаю, что реально дойти до 100 боев. Но я боец «дорогой», поэтому сложно искать поединки»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко не исключает, что проведет 100 боев за карьеру.

«Дойти до 100 боев? Реально. Завершать карьеру я не собираюсь. Но это сложно дойти до такой цифры, так как я высокооплачиваемый, «дорогой» боец и находить недешевые бои очень сложно. У меня не тот статус, чтобы драться часто!

Что изменил в реванше с Иличем? Все очень просто – я не первый раз был в такой ситуации. Я открыто сказал, что судья рано остановил бой. Понимаю, почему так произошло, я был в нокдауне. Сделал выводы, поменял многое, это было видно. Как показал бой – все работает. Большинство людей не ждали явной доминации», – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

Отметим, что на данный момент у Шлеменко на счету 78 профессиональных боев по правилам MMA.

Напомним, что 15 декабря Шлеменко нокаутировал в первом раунде Александра Илича в главном бою турнира RCC 17.

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