Кормье призвал Чендлера перестать просить Конора о бое: «Все это похоже на мыльную оперу»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье высказался о возможном бое между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором.

«Все это похоже на мыльную оперу. Майк без передышек преследует Конора. Чендлер – мой приятель, мне не нравится это говорить, но он отчаялся.

Он на каждом шагу шел на уступки и делал все, чтобы бой состоялся, а Макгрегор продолжал играться.

Конору комфортно, потому что Чендлер себя так ведет. Майкл принимает такое поведение, но в какой-то момент ему нужно будет сказать: «К черту, я иду дальше», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Чендлер – о простое Конора: «Сначала он анонсировал величайший камбэк, а потом не вернулся»

Конор ответил Чендлеру: «Кто этот парень нахрен такой?»

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3 комментария
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Ответ Александр Степанов
Чендлер ничем не лучше Конора прямо сейчас. Он год не дерется, ему 37 и он проиграл 3 из 4 последних боев. Просто Конор, как всегда, хочет много денег за бой, а ГАС продвигает свои условия, вот и все
Зато как он дрался. Он очень зрелищно выступает, и может потушить Конора.
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Похоже, что в данном случае ДК льет воду на мельницу Даны/юфс. Бой Конора и Чендлера продвигали, но, видимо, осознав, что чпокнет ирландца дали заднюю. И сам алконавт у арабов заявлял что-то вроде - дайте мне бой, надоело ждать, но про бой с Чендлером забыл напрочь.
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