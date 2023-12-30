Кормье призвал Чендлера перестать просить Конора о бое: «Все это похоже на мыльную оперу»

Даниэль Кормье высказался о возможном бое между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором.

«Все это похоже на мыльную оперу. Майк без передышек преследует Конора. Чендлер – мой приятель, мне не нравится это говорить, но он отчаялся.

Он на каждом шагу шел на уступки и делал все, чтобы бой состоялся, а Макгрегор продолжал играться.

Конору комфортно, потому что Чендлер себя так ведет. Майкл принимает такое поведение, но в какой-то момент ему нужно будет сказать: «К черту, я иду дальше», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Чендлер – о простое Конора: «Сначала он анонсировал величайший камбэк, а потом не вернулся»

Конор ответил Чендлеру: «Кто этот парень нахрен такой?»