Конор ответил Чендлеру: «Кто этот парень нахрен такой?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джереми Стивенс Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор пошутил над просьбами Майкла Чендлера устроить их бой.

«Кто этот парень нахрен такой?», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, повторив фразу о Джереми Стивенсе, которую ирландец произнес на пресс-конференции перед турниром UFC 205 в 2016 году.

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4 комментария
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Однообразные "шутки", неужели кто-то ещё находит это смешным? Скорее всего не будет этого боя, а будет бой с Диазом. Конора опять задушат.
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Ответ Fizkultprivet
Однообразные "шутки", неужели кто-то ещё находит это смешным? Скорее всего не будет этого боя, а будет бой с Диазом. Конора опять задушат.
Задушат не задушат, но уже смешно смотреть на плач Чендлера и как унижает его Конор
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Ответ Fizkultprivet
Как бы они оба смешны. Один понял, что не тянет первых номеров рейтинга и хотел по-легкому срубить денег, а другой сначала дал согласие на бой, теперь же спрашивает кто такой Чендлер? Понимает что отлетит, а с постаревшим Диазом хоть какая-то надежда есть и типа трилогия.
Диаз задушил бы кебаба
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