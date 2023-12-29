Конор ответил Чендлеру: «Кто этот парень нахрен такой?»

Конор Макгрегор пошутил над просьбами Майкла Чендлера устроить их бой.

«Кто этот парень нахрен такой?», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, повторив фразу о , которую ирландец произнес на пресс-конференции перед турниром UFC 205 в 2016 году.

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