Чендлер призвал Уайта убедить Конора принять бой: «Надеюсь, Макгрегор будет человеком слова»

Майкл Чендлер обратился к Дане Уайту с просьбой дать ему бой с Конором Макгрегором.

«Слышал, сегодня в Абу-Даби или Дубае состоялась встреча. Надеюсь, убедит быть человеком слова.

Но все мы иногда делаем заявления, которые потом не подтверждаем делом. Такова природа человека, не виню его за это», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: «К черту, я буду драться с кем-то другим»

Макгрегор заявил, что вернется в UFC и подерется с Чендлером. Ирландец – аутсайдер у букмекеров