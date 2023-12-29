Чендлер призвал Уайта убедить Конора принять бой: «Надеюсь, Макгрегор будет человеком слова»
Майкл Чендлер обратился к Дане Уайту с просьбой дать ему бой с Конором Макгрегором.
«Слышал, сегодня в Абу-Даби или Дубае состоялась встреча. Надеюсь, Дана убедит Конора Макгрегора быть человеком слова.
Но все мы иногда делаем заявления, которые потом не подтверждаем делом. Такова природа человека, не виню его за это», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.
Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: «К черту, я буду драться с кем-то другим»
Макгрегор заявил, что вернется в UFC и подерется с Чендлером. Ирландец – аутсайдер у букмекеров