Фелдер раскритиковал Махачева за желание подраться с Эдвардсом: «Парни, оставайтесь и доминируйте в своих дивизионах»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Конор Макгрегор Аманда Нуньес Леон Эдвардс Ислам Махачев Пол Фелдер Бокс/MMA/UFC

Пол Фелдер призвал Ислама Махачева сосредоточиться на легком весе.

«Эдвардс уже не знает, подерется ли с Мухаммадом. Почему мы кладем на статус Белала как претендента №1? А потом Леон говорит, что хочет побить рекорд Сен-Пьера.

А тут еще Ислам Махачев говорит, что должен стать следующим претендентом в полусреднем весе.

Парни, оставайтесь в своих чертовых дивизионах и доминируйте там. Давайте вы сначала зачистите свой вес, прежде чем начнете драться за другие пояса.

Раньше такого не было. Конор – исключение, он суперзвезда. Даниэль Кормье и Аманда Нуньес же заслужили свои шансы», – сказал комментатор UFC Пол Фелдер.

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Вы недооцениваете масштаб Махачева – поэтому он не стал лучшим спортсменом года

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2 комментария
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Смысл Махачеву проводить мисс матчи и слышат про читерство над другими легковесами ?
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Махачев деймтвительно не зачистил свой дивизион, да. Но он скучный чемпион, и единственный способ раскрутиться хоть как-то - взять пояс в полусредней. Бой Эдвардса и Мухамада - это кошмар для ЮФС, и малоинтересно зрителям, потому этого боя будут избегать.
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