Фелдер раскритиковал Махачева за желание подраться с Эдвардсом: «Парни, оставайтесь и доминируйте в своих дивизионах»
Пол Фелдер призвал Ислама Махачева сосредоточиться на легком весе.
«Эдвардс уже не знает, подерется ли с Мухаммадом. Почему мы кладем на статус Белала как претендента №1? А потом Леон говорит, что хочет побить рекорд Сен-Пьера.
А тут еще Ислам Махачев говорит, что должен стать следующим претендентом в полусреднем весе.
Парни, оставайтесь в своих чертовых дивизионах и доминируйте там. Давайте вы сначала зачистите свой вес, прежде чем начнете драться за другие пояса.
Раньше такого не было. Конор – исключение, он суперзвезда. Даниэль Кормье и Аманда Нуньес же заслужили свои шансы», – сказал комментатор UFC Пол Фелдер.
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Вы недооцениваете масштаб Махачева – поэтому он не стал лучшим спортсменом года