Чендлер – о простое Конора: «Сначала он анонсировал величайший камбэк, а потом не вернулся»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер призвал забыть о Коноре Макгрегоре.

«Представьте, что сначала вы говорите о «величайшем камбэке в истории спорта», снимаете об этом документалку, а потом не возвращаетесь. Конор Макгрегор забыт», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

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Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: «К черту, я буду драться с кем-то другим»

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5 комментариев
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Такими темпами, он до программы Малахова с детьми доберётся, где в слезах будет рассказывать о предательстве под аплодисменты зрителей
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Да не вернется уже Конор. Как говорится, на шелковых простынях…
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сначала он анонсировал-анонсировал, а потом: ан-нировал-ан-нировал и так продолжает этот сладостный процесс
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