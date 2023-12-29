Чендлер – о простое Конора: «Сначала он анонсировал величайший камбэк, а потом не вернулся»
Майкл Чендлер призвал забыть о Коноре Макгрегоре.
«Представьте, что сначала вы говорите о «величайшем камбэке в истории спорта», снимаете об этом документалку, а потом не возвращаетесь. Конор Макгрегор забыт», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.
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Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: «К черту, я буду драться с кем-то другим»