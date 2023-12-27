Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: К черту, я буду драться с кем-то другим»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер считает, что Конор Макгрегор избегает их поединка.

«Я думаю, что сейчас он пытается меня переждать. Я имею в виду, что любой парень на его месте хотел бы подождать, чтобы такой настоящий боец, как я, сказал: «К черту, я буду драться с кем-то другим», а затем он может выбрать себе легкого соперника, вроде Нейта Диаза.

Это будет выглядеть очень плохо для всех, если Конор Макгрегор вернется, но не будет драться со мной. Он может попытаться преподнести это, будто он руководит шоу, сказав: «Я хочу драться с этим парнем». Будь я его менеджером, делал бы то же самое, потому что драться со мной – не самый умный ход», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Конор Макгрегор: «Мой следующий бой пройдет весной. Соперником должен стать Чендлер»

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2 комментария
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жаль Чендлера больше года простоя уже с этим ожиданием, вот совсем не факт, что Конор вообще хотя бы ещё один поединок проведет. возможно он больше и не выйдет в октагон, только трепаться будет
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