Павлович не хочет жить в США: «Где родился, там и пригодился. Работать и выступать там – да»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович объяснил, почему не хочет жить в США.

– В чем для вас главная разница в жизни в России и США?

– Менталитет, языковой барьер. Еда. У нас люди больше готовят сами, а там больше кушают в фастфудах.

– Вы говорили, что не можете без борща даже в США. Вы не думали навсегда переезжать в США?

– Нет-нет. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало – где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться – да. А жить – нет, – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович – о возможной потере ауры нокаутера после проигрыша Аспиналлу: «Нужно восстановиться и вернуться»

Павлович – о следующем бое: «У меня тайм-аут, нужно залечить травмы. Вернусь к лету»

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2 комментария
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Судя по инстаграму последние года два он все время в Америке , там где ’’пригодился’’ только по праздникам
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Ответ seagal
Судя по инстаграму последние года два он все время в Америке , там где ’’пригодился’’ только по праздникам
а он тренируется раз в год? вася
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