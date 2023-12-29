Павлович не хочет жить в США: «Где родился, там и пригодился. Работать и выступать там – да»

Сергей Павлович объяснил, почему не хочет жить в США.

– В чем для вас главная разница в жизни в России и США?

– Менталитет, языковой барьер. Еда. У нас люди больше готовят сами, а там больше кушают в фастфудах.

– Вы говорили, что не можете без борща даже в США. Вы не думали навсегда переезжать в США?

– Нет-нет. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало – где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться – да. А жить – нет, – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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