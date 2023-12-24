Павлович раскритиковал подбор актеров в «Слове пацана»: «Помню своих старших ребят: на них еле куртки сходились. А в этом сериале...»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Слово пацана Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович высказался о сериале «Слово пацана».

«Сериал «Слово пацана» не смотрел, но, насколько я помню наших ребят старших, это всегда были крепкие спортсмены, на которых куртки еле сходились. А те актеры, которых там подобрали…

Мне кажется, формат чуть другой был. Такие ребята не смогли бы что-то говорить, их бы за ухо просто взяли и сказали: «Язык почисть». Потому что, как правило, если что-то говоришь, нужно уметь делом доказать», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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11 комментариев
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Фильм снят про время когда он ещё в папкиной мошонке жил, но пасан помнит)
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Чувак 1992 года рождения. Сам то вообще понял что несет?!!! Тебя в то время, которое показано в сериале, даже в планах не было.
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Бог создал людей разными, но Мистер Кольт их уравнял.
Во все времена тех на ком куртка не сходится ставили на пики дрыщи
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Авторитетное время людей, не понимающих, про какой отрезок времени снят сериал
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Я сначала подумал типа пацаны жирные были, на бабушкиных беляшах, и из-за этого куртки не сходились. А они оказывается просто на два размера меньше брали.
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Лучше бы качков взяли. Главное, чтобы куртка не застёгивалась.
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Что он несёт...
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Ага ага. Сказки рассказывай давай.
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Павлович это человек, у которого голова, чтоб в нее есть. Какие вопросы…
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последняя стрела район на район, на моей памяти была в 1992 году. мне самому тогда было 8 лет. а то что помнит Павлович, наверное относится годам к 2005-10
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