Павлович раскритиковал подбор актеров в «Слове пацана»: «Помню своих старших ребят: на них еле куртки сходились. А в этом сериале...»

Сергей Павлович высказался о сериале «Слово пацана».

«Сериал «Слово пацана» не смотрел, но, насколько я помню наших ребят старших, это всегда были крепкие спортсмены, на которых куртки еле сходились. А те актеры, которых там подобрали…

Мне кажется, формат чуть другой был. Такие ребята не смогли бы что-то говорить, их бы за ухо просто взяли и сказали: «Язык почисть». Потому что, как правило, если что-то говоришь, нужно уметь делом доказать», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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