Перейра – о переходе в тяжелый вес: «У меня есть габариты, но пока я сосредоточен на правлении в 93 кг»

Алекс Перейра заявил, что думает о переходе в тяжелый вес UFC.

«Я дрался в среднем весе и перестроил тело для выступлений в полутяжелой категории. Могу драться с кем угодно и где угодно – я боец. У меня есть габариты тяжеловеса, но нужно разработать программу и потрудиться.

Не собираюсь бросаться туда без подготовки, хочу все сделать правильно. Конечно, когда-нибудь в будущем я подерусь в тяжелом весе, но пока сосредоточен на правлении в 93 кг», – сказал чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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