Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра заявил, что не заинтересован в трилогии с Исраэлем Адесаньей.

«Мне плевать. Я бросил ему вызов после того, как завоевал титул. Хотел дать ему шанс, но он не проявил ко мне уважение. Он не оценил этот шаг и просто посмеялся над предложением.

Так что для меня это уже не имеет никакого значения. Я дал ему шанс. Если он поднимется в весе – хорошо. Если нет, то плевать.

Честно говоря, я сомневаюсь, что он хочет драться. Он выиграл у меня лишь раз – это было его мечтой. Не уверен, что у него осталась мотивация для еще одного боя», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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1 комментарий
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в полутяжёлом Перейра убьет же, Адесанья слишком маленький будет, а Перейра наоборот с ещё более мощным ударом, так что тут без шансов.
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