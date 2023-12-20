Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»

Алекс Перейра заявил, что не заинтересован в трилогии с Исраэлем Адесаньей.

«Мне плевать. Я бросил ему вызов после того, как завоевал титул. Хотел дать ему шанс, но он не проявил ко мне уважение. Он не оценил этот шаг и просто посмеялся над предложением.

Так что для меня это уже не имеет никакого значения. Я дал ему шанс. Если он поднимется в весе – хорошо. Если нет, то плевать.

Честно говоря, я сомневаюсь, что он хочет драться. Он выиграл у меня лишь раз – это было его мечтой. Не уверен, что у него осталась мотивация для еще одного боя», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

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