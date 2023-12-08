«Джон может делать все, что захочет. Он заслужил это». Смит отреагировал на призывы лишить Джонса титула

Энтони Смит отреагировал на призывы лишить Джона Джонса чемпионского пояса.

«Вы все хорошо знаете, что я не очень люблю . Ненавижу отвечать на вопросы про него, говорить хорошие вещи. Но он может делать все, что захочет. Честно. Он заслужил это.

Он не отказывается от боев, не боится никаких испытаний. Он всегда готов драться с лучшими. Джонс и могут делать что угодно. Они этого заслуживают», – сказал полутяжеловес UFC Энтони Смит.

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