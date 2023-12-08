«Джон может делать все, что захочет. Он заслужил это». Смит отреагировал на призывы лишить Джонса титула

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Энтони Смит Бокс/MMA/UFC

Энтони Смит отреагировал на призывы лишить Джона Джонса чемпионского пояса.

«Вы все хорошо знаете, что я не очень люблю Джонса. Ненавижу отвечать на вопросы про него, говорить хорошие вещи. Но он может делать все, что захочет. Честно. Он заслужил это.

Он не отказывается от боев, не боится никаких испытаний. Он всегда готов драться с лучшими. Джонс и Стипе Миочич могут делать что угодно. Они этого заслуживают», – сказал полутяжеловес UFC Энтони Смит.

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