Сергей Павлович: «С Волковым я готов драться только за пояс»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Сирил Ган Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович высказался о потенциальных соперниках.

«Что Сирил Ган, что Жаилтон Алмейда – опасные ребята. Мне без разницы с кем драться. Сейчас мы находимся в топ-5, а в этой ситуации ты должен быть готов драться с любым соперником. Неважно, будет он базовый борец или базовый ударник. Ты должен быть готов ко всему.

Бой с Волковым? Зачем мне сейчас нужен Александр? Я готов с ним драться только за пояс, а так мне нужны соперники выше меня рейтингом», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович – о причинах поражения Аспиналлу: «Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление»

Павлович рассказал, как проводит отпуск после боев: «Две недели отъедаюсь и лежу»

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1 комментарий
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как-то быстро его надули и еще быстрей он сдулся...
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