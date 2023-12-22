Сергей Павлович: «С Волковым я готов драться только за пояс»
Сергей Павлович высказался о потенциальных соперниках.
«Что Сирил Ган, что Жаилтон Алмейда – опасные ребята. Мне без разницы с кем драться. Сейчас мы находимся в топ-5, а в этой ситуации ты должен быть готов драться с любым соперником. Неважно, будет он базовый борец или базовый ударник. Ты должен быть готов ко всему.
Бой с Волковым? Зачем мне сейчас нужен Александр? Я готов с ним драться только за пояс, а так мне нужны соперники выше меня рейтингом», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
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