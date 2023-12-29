Чендлер – Ковингтону, раскритиковавшему рекорд Майкла: «Я бы ему ответил, но опасаюсь его адвоката за полцены»

Майкл Чендлер пошутил о нападении Масвидаля на Ковингтона.

Ранее Колби Ковингтон раскритиковал результаты Майкла Чендлера, высмеяв его рекорд в UFC

«Я бы ответил Ковингтону, но опасаюсь его адвоката за полцены. Дел у меня и без этого хватает.

Мне не нужен фиктивный иск о клевете. Бойцы не подают в суд на бойца за драку. Как там твой «поврежденный мозг»?» – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

Чендлер – о простое Конора: «Сначала он анонсировал величайший камбэк, а потом не вернулся»

Конор ответил Чендлеру: «Кто этот парень нахрен такой?»