Чендлер – Ковингтону, раскритиковавшему рекорд Майкла: «Я бы ему ответил, но опасаюсь его адвоката за полцены»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер пошутил о нападении Масвидаля на Ковингтона.

Ранее Колби Ковингтон раскритиковал результаты Майкла Чендлера, высмеяв его рекорд в UFC

«Я бы ответил Ковингтону, но опасаюсь его адвоката за полцены. Дел у меня и без этого хватает.

Мне не нужен фиктивный иск о клевете. Бойцы не подают в суд на бойца за драку. Как там твой «поврежденный мозг»?» – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

Чендлер – о простое Конора: «Сначала он анонсировал величайший камбэк, а потом не вернулся»

Конор ответил Чендлеру: «Кто этот парень нахрен такой?»

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3 комментария
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Чендлеру некогда, он в соцсетях за Конором гоняется, выпрашиввя бой
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Ответ Мага осторожный
Чендлеру некогда, он в соцсетях за Конором гоняется, выпрашиввя бой
За ругань с балаболом Колби из другого веса он ни гроша не получит, а за победу над балаболом Конором из своего веса может много заработать. Поэтому приоритет очевиден, тем более балабол раньше соглашался на бой, но теперь естественно съезжает. Наверное себя пацаном считает, а Чендлера чушпаном)
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