Белал Мухаммад: «Ковингтон – жалкий человек. Он заслуживает, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе»
Белал Мухаммад раскритиковал Колби Ковингтона за слова об отце Леона Эдвардса.
«Я планирую уничтожить Леона Эдвардса и отобрать у него пояс. Но я считаю, что нельзя оскорблять его семью, как это сделал Ковингтон. Колби – жалкий человек, заслуживающий того, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе, в который он заходит», – написал полусредневес UFC Белал Мухаммад в социальных сетях.
В марте-2022 Ковингтон стал участником драки в одном из ресторанов Майами – на него напал бывший одноклубник Хорхе Масвидаль. Позже Масвидаль заявил, что причиной драки стали слова Ковингтона о его семье.
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Типо конфликт с Белалом продаст много ппв. Был бы номер вообще)) окончательно подарвало бы все пуканы