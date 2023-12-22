Белал Мухаммад: «Ковингтон – жалкий человек. Он заслуживает, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе»

Белал Мухаммад раскритиковал Колби Ковингтона за слова об отце Леона Эдвардса.

«Я планирую уничтожить и отобрать у него пояс. Но я считаю, что нельзя оскорблять его семью, как это сделал Ковингтон. Колби – жалкий человек, заслуживающий того, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе, в который он заходит», – написал полусредневес UFC Белал Мухаммад в социальных сетях.

В марте-2022 стал участником драки в одном из ресторанов Майами – на него напал бывший одноклубник . Позже Масвидаль заявил, что причиной драки стали слова Ковингтона о его семье.

Ковингтон – об отце Эдвардса: «Я не сравниваю его с Гитлером, но он злодей того же уровня»

Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

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