Белал Мухаммад: «Ковингтон – жалкий человек. Он заслуживает, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад раскритиковал Колби Ковингтона за слова об отце Леона Эдвардса.

«Я планирую уничтожить Леона Эдвардса и отобрать у него пояс. Но я считаю, что нельзя оскорблять его семью, как это сделал Ковингтон. Колби – жалкий человек, заслуживающий того, чтобы ему ломали челюсть в каждом стейк-хаусе, в который он заходит», – написал полусредневес UFC Белал Мухаммад в социальных сетях.

В марте-2022 Ковингтон стал участником драки в одном из ресторанов Майами – на него напал бывший одноклубник Хорхе Масвидаль. Позже Масвидаль заявил, что причиной драки стали слова Ковингтона о его семье.

Ковингтон – об отце Эдвардса: «Я не сравниваю его с Гитлером, но он злодей того же уровня»

Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот, будет клоудана. Если каким-то чудом, Белал заберёт титул, Колби за это время побьёт Томпсона, а потом ему опять дадут титульник 🤣

Типо конфликт с Белалом продаст много ппв. Был бы номер вообще)) окончательно подарвало бы все пуканы
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий