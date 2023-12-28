Колби Ковингтон заявил о желании стать политиком: «Я – это Дональд Трамп из UFC. Моя цель – стать губернатором Флориды»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что планирует уйти в политику.

«Я – это Дональд Трамп из UFC. Он мой самый большой пример для подражания, мой наставник, на которого я равняюсь, пытаясь смоделировать свою карьеру, исходя из его решений.

Я определенно хотел бы баллотироваться в Конгресс через несколько лет. Мне кажется, что идеально туда подхожу. Я сделал себе имя из ничего. Моя семья жила в трейлерном парке, а теперь я многомиллионный спортсмен, поэтому думаю, что могу сделать великие вещи для нашего движения. Ценю все, что Дональд Трамп сделал для меня. Готов умереть, сражаясь за этого человека.

Я больше, чем просто боец. Я гораздо умнее и умею работать мозгами. У меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться по жизни. Я действительно планирую стать политиком, потому что хочу бороться за то, во что верю. Я хочу попасть в Конгресс или Сенат. Может быть, стать губернатором Флориды. Это моя главная мечта – стать губернатором этого штата», – заявил бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон.

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3 комментария
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Похоже по бумажке прочитал...
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-"Последние мозги выбили в крайнем бою, теперь пора в политику,они там не нужны"-заявил Колби"Балабол"Ковингтон
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