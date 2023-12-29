В RCC назвали главное препятствие для третьего боя Исмаилова и Штыркова: «Мага запросит самый большой гонорар»
Глава RCC рассказал, что мешает третьему бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.
«Я бы с удовольствием хотел увидеть, организовать этот бой, но у Маги есть свои козыри. Видимо, по условиям он будет прямо самый большой гонорар запрашивать», – сказал босс лиги RCC Николай Клименко.
Напомним, что Исмаилов и Штырков провели два боя: по правилам ММА и в боксерском поединке Магомед победил судейским решением.
Минеев и Штырков могут провести бой по ММА в конце 2024 года
В RCC назвали возможную дату реванша Минеева и Штыркова: «Лучший вариант – май-2024»