В RCC назвали главное препятствие для третьего боя Исмаилова и Штыркова: «Мага запросит самый большой гонорар»

Глава RCC рассказал, что мешает третьему бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Я бы с удовольствием хотел увидеть, организовать этот бой, но у Маги есть свои козыри. Видимо, по условиям он будет прямо самый большой гонорар запрашивать», – сказал босс лиги RCC Николай Клименко.

Напомним, что и Штырков провели два боя: по правилам ММА и в боксерском поединке Магомед победил судейским решением.

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