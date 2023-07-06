Иван Штырков: «Мои выступления в единоборствах – это не поп-индустрия. Не надо смешивать все в одну кашу»

Иван Штырков рассказал о своих планах в MMA.

«Ухожу ли я в поп-направление? Сейчас система RCC включает в себя все виды профессиональных единоборств. Логично, что для каждого спортсмена из этой системы открываются новые возможности для развития карьеры. При этом никто из них никогда не выйдет за пределы ценностей, которые транслирует любая из наших организаций.

С одной стороны, это добавляет интерес к противостояниям для зрителей, с другой стороны, сохраняется спортивная интрига и бои получаются по‑настоящему жесткими.

Мои бои против Исмаилова и Романкевича собрали аншлаги. Аудитория ММА начинает следить за боксом и кикбоксингом более пристально. И для спорта, который развивает RCC, это идет только в плюс. Это не то, что делает поп‑индустрия, не надо смешивать все в одну кашу.

Сейчас мне интересны большие имена, интересные противостояния. Это приносит гораздо больше денег. В разработке много поединков: Минеев, Гришин, Вагабов. Можно назвать это спортивными амбициями?» – заявил боец MMA Иван Штырков.

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