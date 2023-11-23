В RCC назвали возможную дату реванша Минеева и Штыркова: «Лучший вариант – май-2024»

Владимир Минеев и Иван Штырков могут подраться в середине или конце 2024 года.

«RCC планирует несколько крупных турниров на следующий год. Лучший вариант для реванша между Иваном и Владимиром – начало мая.

По ощущениям, оба бойца склоняются именно на это время. Резервный вариант – это декабрь, когда мы будем закрывать 2024 год», – сказал президент RCC Николай Клименко.

Иван Штырков: «Мне уже надоело это все. Жестко напрягает сидеть на пресс-конференциях, что-то мямлить, когда через день-два у тебя серьезное мероприятие»

Владимир Минеев: «На подготовку к реваншу со Штырковым уйдет не меньше двух месяцев. Бой состоится не в этом году»