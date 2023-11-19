Владимир Минеев: «На подготовку к реваншу со Штырковым уйдет не меньше двух месяцев. Бой состоится не в этом году»

Владимир Минеев заявил, что готов провести реванш с Иваном Штырковым.

«Когда готов провести реванш с Иваном [Штырковым] по ММА? Точно не в этом году. А там посмотрим. Думаю, что на подготовку уйдет не меньше двух месяцев, будем искать это время.

Полагаю, что Магомед Исмаилов вдохновился этим поединком. Как он планирует победить меня в боксе? Это фантастика, а я на фантастические темы разговаривать не собираюсь. В профессиональном ринге бывает разное. Чтобы быть мастером спорта, нужно постоянно быть в тренировках. А я благодарен, что у меня вообще есть возможность выступать, – заявил боец MMA Владимир Минеев.

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