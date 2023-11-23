Аспиналл думает о дебюте в боксе из-за простоя в UFC: «Не хочу ждать Джонса, давайте сделаем это»

Том Аспиналл хочет подраться в боксе из-за неопределенности в тяжелом весе UFC.

«Дебют в боксе? Давайте сделаем это. Хочу активно выступать в ММА, я здоров. Но мне очень-очень нравится идея боксерского поединка.

У меня был годовой простой из-за колена, но я вернулся и выглядел хорошо, если можно так выразиться. Не хочу ждать Джонса. Кто знает, вернется он или нет?» – сказал .

Аспиналл – временный чемпион UFC в тяжелом весе, нокаутировавший 12 ноября .

Изначально на 295 должны были драться и за неоспоримый титул. Но бой отменили и-за травмы Джонса, поединок перенесен на 2024 год.

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