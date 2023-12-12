Павлович приехал в Москву: «Лес и свежий воздух – идеальное место для перезарядки»

Сергей Павлович пообещал скоро вернуться в октагон.

«Лес, свежий чистый воздух – идеальное место для перезарядки. Не расслабляйтесь, я скоро вернусь», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший нокаутом в бою за временный титул.

Павлович рассказал, как проводит отпуск после боев: «Две недели отъедаюсь и лежу»

Павлович хочет реванш с Аспиналлом: «Бой с Томом мотивировал меня еще больше»