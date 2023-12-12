Павлович приехал в Москву: «Лес и свежий воздух – идеальное место для перезарядки»
Сергей Павлович пообещал скоро вернуться в октагон.
«Лес, свежий чистый воздух – идеальное место для перезарядки. Не расслабляйтесь, я скоро вернусь», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший нокаутом Тому Аспиналлу в бою за временный титул.
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