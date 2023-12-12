Павлович приехал в Москву: «Лес и свежий воздух – идеальное место для перезарядки»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович пообещал скоро вернуться в октагон.

«Лес, свежий чистый воздух – идеальное место для перезарядки. Не расслабляйтесь, я скоро вернусь», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший нокаутом Тому Аспиналлу в бою за временный титул.

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8 комментариев
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"Москва" и "чистый воздух" какая связь?
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Ответ Орбит Орбит
в Москве чистый воздух? моё первое воспоминание о Москве. Мне 12 лет, мы едем на поезде в Москву и где то на подъезде к Москве, уже проезжая Подмосковье меня начинает воротить от затхлого вонючего воздуха) может Собянин фильтры какие под плитку заложил с тех пор конечно)
В Москве уже не осталось серьезных предприятий и заводов, их перенесли. Потом, 1300 электробусов, все больше электромобилей и число транспорта на электричестве растет с каждым днем. Власти говорят, что воздух в Москве стал на 15% чище чем был в былые времена. Да и зимой не нагревается поверхность которая портит воздух.
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Жалко, что так тупо и глупо улетел в КО.
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Ответ Puki
Почему тупо и глупо? это его стиль и ведение боя, которые он сам выбирает, тут либо ты либо тебя
Не помню чтоб там была какая-то рубка в ближней, которую можно было списать на удачу. Там просто с дистанции его срубили за счет скорости, он даже не среагировал.
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Ответ Johnny Walker
Жалко, что так тупо и глупо улетел в КО.
А чем тупо от глупо отличается?)
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Ответ Подкат Пенальтьевич
"Москва" и "чистый воздух" какая связь?
Ну если он в центре лосиного острова или битцевского леса стоит, то еще может там чуток подышать)
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