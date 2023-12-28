Конор Макгрегор отреагировал на рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок: «Женщины заслуживают того, чтобы им платили больше»

Теги фристайл UFC MMA Конор Макгрегор Коко Гауфф Ига Швентек Гу Айлин Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор раскритиковал уровень дохода спортсменок .

«Женщины заслуживают того, чтобы им платили больше», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Согласно рейтингу, самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2023 году стала польская теннисистка Ига Швентек ($23,9 млн), на втором месте китайская фристайлистка Гу Айлин ($22,1 млн), третья – американская теннисистка Коко Гауфф ($21,7 млн).

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6 комментариев
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"популистеть" - не мешки ворочить
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Ирландии не нужен такой президент
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Ну, фристайлистка-то понятно эти миллионы с рекламы получает. А хотелось бы сравнить доходы в UFC: и мужчин и женщин. Там бы ирландец сказал свое веское.)
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