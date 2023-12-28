Дана Уайт: «Разговаривал вечером с Конором. Мы что-нибудь придумаем»
Дана Уайт провел переговоры с Конором Макгрегором.
«Мы разговаривали прошедшим вечером с Конором Макгрегором. Я в Абу-Даби, а он в Дубае. Мы что-нибудь придумаем. Идет обсуждение», – заявил президент UFC Дана Уайт.
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