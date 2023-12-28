Дана Уайт: «Разговаривал вечером с Конором. Мы что-нибудь придумаем»

Дана Уайт провел переговоры с Конором Макгрегором.

«Мы разговаривали прошедшим вечером с Конором Макгрегором. Я в Абу-Даби, а он в Дубае. Мы что-нибудь придумаем. Идет обсуждение», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт заявил, что готовит «супербой»: «Мы начали обсуждать его пару дней назад»

Дана Уайт: «Конор готов к возвращению. Он может подраться летом следующего года»