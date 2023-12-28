Дана Уайт: «Разговаривал вечером с Конором. Мы что-нибудь придумаем»

Теги UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт провел переговоры с Конором Макгрегором.

«Мы разговаривали прошедшим вечером с Конором Макгрегором. Я в Абу-Даби, а он в Дубае. Мы что-нибудь придумаем. Идет обсуждение», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт заявил, что готовит «супербой»: «Мы начали обсуждать его пару дней назад»

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2 комментария
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все карьера конора последних 5 лет - "что-нибудь придумаем"
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"Мы что-нибудь придумаем"- заявил Дана Уайт
Дана:-"Алло Хасбик с Конором выскочишь?"
Хасбик:-"Высшкочу Конор бомба честно говоря"
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