Майкл Биспинг: «Конор не будет драться в среднем весе. Он для этого слишком мелкий»

Майкл Биспинг уверен, что Конор Макгрегор не перейдет в средний дивизион UFC.

«Конор Макгрегор не будет драться в среднем весе. Он для этого слишком мелкий. То, что он на массе и препаратах... это не значит, что он сможет биться в среднем весе», – заявил бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.

Дана Уайт: «Разговаривал вечером с Конором. Мы что-нибудь придумаем»

Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: «К черту, я буду драться с кем-то другим»