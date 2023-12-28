Майкл Биспинг: «Конор не будет драться в среднем весе. Он для этого слишком мелкий»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг уверен, что Конор Макгрегор не перейдет в средний дивизион UFC.

«Конор Макгрегор не будет драться в среднем весе. Он для этого слишком мелкий. То, что он на массе и препаратах... это не значит, что он сможет биться в среднем весе», – заявил бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.

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Чендлер – о Коноре: «Он пытается меня переждать. Ждет, когда я скажу: «К черту, я буду драться с кем-то другим»

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1 комментарий
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Признаться уже всё равно в каком весе и с кем может биться Конор, главнее, что бы он уже просто вышел в октагон, а чем дальше, чем меньше шансов на это. По крайней мере если мы говорим о титулах. Если запахнет огромными деньгами, то вполне
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