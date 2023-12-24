Конор призвал UFC дать ему бой: «Мое терпение на исходе»

Конор Макгрегор призвал UFC дать ему бой.

«Парни в Саудовской Аравии говорят о бое , а в UFC не говорят ничего. Дайте мне кого-нибудь!

Я должен был вернуться в декабре, затем я должен был вернуться в апреле. Ни с одним из бойцов не обращались так, как со мной.

И это с учетом всех тех цифр, которые я показывал: я продаю больше, чем все они вместе взятые. Они должны нахрен дать мне кого-то. Я жду. Мое терпение на исходе», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Последний раз Макгрегор дрался летом-2021, проиграв техническим нокаутом .

Конор – Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде: «Это маленький ринг»

Бивол – о Макгрегоре и Роналду: «После первого раунда Конор кричал Линдону. Я такой: «Ты чего? Мы же с тобой общались». И они начали топить за меня»