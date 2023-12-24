Конор призвал UFC дать ему бой: «Мое терпение на исходе»

Теги Мэнни Пакьяо UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор призвал UFC дать ему бой.

«Парни в Саудовской Аравии говорят о бое Мэнни Пакьяо, а в UFC не говорят ничего. Дайте мне кого-нибудь!

Я должен был вернуться в декабре, затем я должен был вернуться в апреле. Ни с одним из бойцов не обращались так, как со мной.

И это с учетом всех тех цифр, которые я показывал: я продаю больше, чем все они вместе взятые. Они должны нахрен дать мне кого-то. Я жду. Мое терпение на исходе», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Последний раз Макгрегор дрался летом-2021, проиграв техническим нокаутом Дастину Порье.

Конор – Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде: «Это маленький ринг»

Бивол – о Макгрегоре и Роналду: «После первого раунда Конор кричал Линдону. Я такой: «Ты чего? Мы же с тобой общались». И они начали топить за меня»

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6 комментариев
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Тебя же Чендлер ждёт давно!
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У парня курс кончается, скоро на ПКТ.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
вот именно, ЮФС какие-то очень странные. Колби два года морозили почти, не давая боев, и вот вышел после простоя и все видели, как сдал сильно. Теперь Конору мозги парят. Был же ТАФ, где в финале должны тренеры были встретиться, нет, опять перенесли бой, в чем проблема? Сами не дают Конору драться, простой становится все больше и больше, возраст поджимает, потом получаем невыразительные выступления. Чет Дана Уайт ерунду творит иногда.
Проблема в том, что Конор не сдавал допинг тесты. По правилам, он должен быть чист как минимум 6 месяцев перед боем
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Ответ космонавт на дереве
Проблема в том, что Конор не сдавал допинг тесты. По правилам, он должен быть чист как минимум 6 месяцев перед боем
Нет уже такого правила, это было правило USADA, которая аут
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