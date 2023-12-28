Кевин Джонсон: «У меня 15-20 футболок с изображением Путина. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин»
Боксер Джонсон рассказал, как люди реагируют на него в футболке с Путиным.
«Сколько у меня футболок с изображением Владимира Путина? Где-то 15-20 (улыбается). Мне нравится. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин. Это прекрасно.
Я уже россиянин, а паспорт должен получить со дня на день», – заявил боксер Кевин Джонсон.
Кевин Джонсон: «Никто не боится приезжать в Россию. Люди переживают из-за того, что их ждет, когда они вернутся домой в США»
Путин поручил создать спортивные центры по биатлону, хоккею, боксу, плаванию и другим видам
Он же маньяк какой-то.