Кевин Джонсон: «У меня 15-20 футболок с изображением Путина. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин»

Теги Владимир Путин Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Боксер Джонсон рассказал, как люди реагируют на него в футболке с Путиным.

«Сколько у меня футболок с изображением Владимира Путина? Где-то 15-20 (улыбается). Мне нравится. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин. Это прекрасно.

Я уже россиянин, а паспорт должен получить со дня на день», – заявил боксер Кевин Джонсон.

Кевин Джонсон: «Никто не боится приезжать в Россию. Люди переживают из-за того, что их ждет, когда они вернутся домой в США»

Путин поручил создать спортивные центры по биатлону, хоккею, боксу, плаванию и другим видам

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2 комментария
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Я на месте президента подумал бы выдавать гражданство этому товарищу.
Он же маньяк какой-то.
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Может скажем ему, почему ему сигналят?
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