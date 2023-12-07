Кремлев – о приглашении на встречу президентов России и ОАЭ: «Благодарен, что присутствую на переговорах двух невероятных людей»
Умар Кремлев поблагодарил за приглашение на переговоры президентов РФ и ОАЭ.
«Сегодня был значимый день для всей мировой истории. И я очень благодарен за возможность присутствовать на переговорах двух невероятных людей, президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна», – написал в соцсетях президент IBA Умар Кремлев.
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