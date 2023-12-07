Кремлев – о приглашении на встречу президентов России и ОАЭ: «Благодарен, что присутствую на переговорах двух невероятных людей»

Теги Владимир Путин IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев поблагодарил за приглашение на переговоры президентов РФ и ОАЭ.

«Сегодня был значимый день для всей мировой истории. И я очень благодарен за возможность присутствовать на переговорах двух невероятных людей, президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна», – написал в соцсетях президент IBA Умар Кремлев.

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6 комментариев
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да что там, самый значимый день мировой истории! не до конца Умар усвоил принципы вылизывания
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Норм, рот рабочий у умарчика, держит уровень.
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Этот человек даже на охрану президента не тянет, не говоря уже о чем-то другом. Интеллектом явно не блещет.
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тот,кто наазывает наследного принца президентом - самый недалёкий человек в мире.
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Ответ Bartez1986
да что там, самый значимый день мировой истории! не до конца Умар усвоил принципы вылизывания
он так и сказал
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Ответ David Rigert
тот,кто наазывает наследного принца президентом - самый недалёкий человек в мире.
У него официальная должность - президент. То,что он притом эмир Абу Даби (а не наследный принц) не отменяет того, что он президент ОАЭ
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