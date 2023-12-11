Владимир Хрюнов: «В среду Кевин Джонсон должен стать гражданином РФ»

Владимир Хрюнов рассказал, когда Кевин Джонсон получит российский паспорт.

«В среду состоится заседание комиссии по гражданству. Думаю, на бой в Челябинске Кевин Джонсон выйдет в статусе гражданина России», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Отметим, что 15 декабря в Челябинске Джонсон проведет выставочный поединок с бронзовым призером чемпионата мира‑2019 в тяжелом весе Максимом Бабаниным.

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