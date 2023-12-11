Владимир Хрюнов: «В среду Кевин Джонсон должен стать гражданином РФ»

Теги Владимир Хрюнов Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов рассказал, когда Кевин Джонсон получит российский паспорт.

«В среду состоится заседание комиссии по гражданству. Думаю, на бой в Челябинске Кевин Джонсон выйдет в статусе гражданина России», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Отметим, что 15 декабря в Челябинске Джонсон проведет выставочный поединок с бронзовым призером чемпионата мира‑2019 в тяжелом весе Максимом Бабаниным.

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3 комментария
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Счастье то какое, народ с нетерпением ждал столь значимое для России событие! В среду на улицах будут массовые гуляния, а 13 декабря будет красным днём календаря и официально будет назначен выходным!
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How is этот Кевин Джонсон?
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Ответ Мага осторожный
Счастье то какое, народ с нетерпением ждал столь значимое для России событие! В среду на улицах будут массовые гуляния, а 13 декабря будет красным днём календаря и официально будет назначен выходным!
Причем на гуляния выходить только в футболках с Владимиром Владимировичем.
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