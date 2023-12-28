Кевин Джонсон: «Никто не боится приезжать в Россию. Люди переживают из-за того, что их ждет, когда они вернутся домой в США»

Кевин Джонсон заявил, что американцы не хотят ехать в Россию из-за властей США.

«Никто не боится приезжать в Россию. В противном случае меня бы тут не было, как и многих других, кто добирается сюда. Люди боятся того, что их ждет, когда они вернутся домой в США из России. У них могут возникнуть проблемы.

Вам будут задавать вопросы: зачем вы туда ездили, что у вас там за дела были, с кем вы там общались? Кому приятно попасть на допрос по приезде домой? Поэтому многие просто не хотят проходить через все это, но они точно не боятся сюда приезжать. И я живое тому подтверждение», – заявил боксер Кевин Джонсон.

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