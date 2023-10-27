Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории»

Теги тяжелый вес Кевин Джонсон Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Кевин Джонсон рассказал о жизни и тренировках вместе с Тайсоном Фьюри.

«Я не могу сказать про него ничего плохого. Я его хорошо знаю, жил с ним, ездил по разным местам.

Фьюри – один из величайших боксеров, которых я когда-либо встречал. Самая смешная история – это видео в соцсетях, где я играю на пианино, а он поет», – сказал российский боксер Кевин Джонсон.

Майк Тайсон: «Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов»

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели битву взглядов в Саудовской Аравии

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ват-сон
последняя строчка должна быть вынесена в заголовок
Кевин Владимирович, спасибо за инфу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий