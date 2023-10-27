Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории»

Кевин Джонсон рассказал о жизни и тренировках вместе с Тайсоном Фьюри.

«Я не могу сказать про него ничего плохого. Я его хорошо знаю, жил с ним, ездил по разным местам.

Фьюри – один из величайших боксеров, которых я когда-либо встречал. Самая смешная история – это видео в соцсетях, где я играю на пианино, а он поет», – сказал российский боксер Кевин Джонсон.

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