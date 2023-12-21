Ковингтон – об отце Эдвардса: «Я не сравниваю его с Гитлером, но он злодей того же уровня»

Колби Ковингтон сравнил отца Леона Эдвардса с Адольфом Гитлером.

Напомним, что перед боем с Леоном Эдвардсом Ковингтон заявил, что намерен отправить чемпиона UFC «на седьмой круг ада, где находится его отец».

За эту фразу Ковингтона раскритиковал президент UFC Дана Уайт.

«Я не сравниваю его с Гитлером, но он злодей того же уровня», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Отец Леона Эдвардса погиб, когда бойцу было 13 лет. Тот, по словам бойца, был главарем банды.

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