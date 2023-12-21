Волкановски – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Все хотели увидеть нокаут, но такое поражение еще сильнее ранит Колби»

Алекс Волкановски раскритиковал Колби Ковингтона за бой против Леона Эдвардса.

«Конечно, многие хотели увидеть, как нокаутируют, но я думаю, что такое поражение еще больше ранит Колби. Он ничего не мог сделать!

проделал отличную работу, продолжал прессинговать, но не слишком агрессивно, не создавая для Колби возможность тейкдауна.

Леон делал много разных вещей, выбрасывал кики, чтобы Колби не атаковал слишком открыто, беспокоясь, что ему может прилететь», – сказал чемпион UFC в полулегком весе .

Напомним, Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам в бою за титул UFC в полусреднем весе.

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