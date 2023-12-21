Волкановски – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Все хотели увидеть нокаут, но такое поражение еще сильнее ранит Колби»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски раскритиковал Колби Ковингтона за бой против Леона Эдвардса.

«Конечно, многие хотели увидеть, как Ковингтона нокаутируют, но я думаю, что такое поражение еще больше ранит Колби. Он ничего не мог сделать!

Леон проделал отличную работу, продолжал прессинговать, но не слишком агрессивно, не создавая для Колби возможность тейкдауна.

Леон делал много разных вещей, выбрасывал кики, чтобы Колби не атаковал слишком открыто, беспокоясь, что ему может прилететь», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.

Напомним, Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам в бою за титул UFC в полусреднем весе.

Топурия подписал себя чемпионом UFC в соцсетях и выложил фото с поясом: в феврале-2024 он подерется с Алексом Волкановски

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5 комментариев
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Когда после боя он поднял свою руку типа победил в этом бою , я понял что этого персонажа уже ничего не может ранить))) даже если бы Леон его наглухо выключил он все равно бы поднимал руку
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+3
Ответ Aibek Mak
Когда после боя он поднял свою руку типа победил в этом бою , я понял что этого персонажа уже ничего не может ранить))) даже если бы Леон его наглухо выключил он все равно бы поднимал руку
скажи это джошу Эмметту, который поднимал руку после Топурии и 50-42
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Ответ Juninho P.
все они против Колби
учитывая его последние высказывания задаюсь вопросом - а кто, кроме самого Колби, был за Колби?
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все они против Колби
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Ответ realsila
скажи это джошу Эмметту, который поднимал руку после Топурии и 50-42
Ну он наверное поднимал типа "Ура, я дожил до конца" 😂
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