Абдель-Азиз раскритиковал Ковингтона: «Ты проиграл по-честному, но используешь имя Трампа»
Али Абдель-Азиз не верит в заговор против Колби Ковингтона из-за его поддержи Дональда Трампа.
«Этот парень проиграл честно и справедливо, но использовать имя президента Трампа, чтобы повысить вес своих слов. Это правда очень грустно», – написал в соцсетях промоутер Али Абдель-Азиз.
Напомним, что бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после проигрыша Леону Эдвардсу заявил, что не признает поражения решением судей, которое, по мнению Ковингтона, связано с его поддержкой 45-го президента США Дональда Трампа.
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