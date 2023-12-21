Абдель-Азиз раскритиковал Ковингтона: «Ты проиграл по-честному, но используешь имя Трампа»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Али Абдель-Азиз Дональд Трамп UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз не верит в заговор против Колби Ковингтона из-за его поддержи Дональда Трампа.

«Этот парень проиграл честно и справедливо, но использовать имя президента Трампа, чтобы повысить вес своих слов. Это правда очень грустно», – написал в соцсетях промоутер Али Абдель-Азиз.

Напомним, что бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после проигрыша Леону Эдвардсу заявил, что не признает поражения решением судей, которое, по мнению Ковингтона, связано с его поддержкой 45-го президента США Дональда Трампа.

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