Ковингтон сообщил, что сломал ногу на первой минуте боя с Эдвардсом: «Скоро покажу рентген»

Колби Ковингтон заявил, что дрался с Леоном Эдвардсом со сломанной ногой.

«Я сломал стопу в первые 30 секунд боя. Люди еще не знают об этом, скоро появятся рентгеновские снимки. Все случилось в первом же моменте боя.

У меня есть скриншот на телефоне, момент, в который я доношу ногу до локтя Эдвардса», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон, проигравший единогласным решением судей на UFC 296.

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