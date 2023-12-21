Ковингтон сообщил, что сломал ногу на первой минуте боя с Эдвардсом: «Скоро покажу рентген»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что дрался с Леоном Эдвардсом со сломанной ногой.

«Я сломал стопу в первые 30 секунд боя. Люди еще не знают об этом, скоро появятся рентгеновские снимки. Все случилось в первом же моменте боя.

У меня есть скриншот на телефоне, момент, в который я доношу ногу до локтя Эдвардса», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон, проигравший Леону Эдвардсу единогласным решением судей на UFC 296.

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5 комментариев
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Хорошо что не выиграл, иначе не остановить было бы, если проиграв он столько отмазок ищет
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Какое позорище
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от Трампа до поломанной ноги это конечно сильно 😆
в свое время подобное Конор выдавал, когда в четыре абзаца описал почему он выигрывал по ходу боя у Хабиба
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Пошёл дэмедж-контрол. Ещё отравили и костюм тяжёлый был.
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