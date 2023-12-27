Экс-боец UFC Джубан: «Разговоры о поединке Махачева и Эдварса смехотворны. Они не сделали ничего, чтобы получить этот бой»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Алан Джубан раскритиковал Ислама Махачева и Леона Эдвардса.

«Все эти парни, которые хотят стать двойными чемпионами... Они слишком рано стремятся сменить дивизион. Вы даже не прошли пятерку лучших, не говоря уже о том, чтобы усмирить весь дивизион. Думаю, вы знаете, на кого я намекаю.

Ислам Махачев, как и Леон Эдвардс, еще не очистил свой дивизион. Все эти слухи смехотворны, ведь они не сделали ничего, чтобы получить этот бой. Надеюсь, разговоры об этом закончатся», – заявил экс-боец UFC Алан Джубан.

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1 комментарий
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Экс боец это как экс супруга! Постоянно что то ноет и жалуется
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