Экс-боец UFC Джубан: «Разговоры о поединке Махачева и Эдварса смехотворны. Они не сделали ничего, чтобы получить этот бой»

Экс-боец UFC Алан Джубан раскритиковал Ислама Махачева и Леона Эдвардса.

«Все эти парни, которые хотят стать двойными чемпионами... Они слишком рано стремятся сменить дивизион. Вы даже не прошли пятерку лучших, не говоря уже о том, чтобы усмирить весь дивизион. Думаю, вы знаете, на кого я намекаю.

Ислам Махачев, как и Леон Эдвардс, еще не очистил свой дивизион. Все эти слухи смехотворны, ведь они не сделали ничего, чтобы получить этот бой. Надеюсь, разговоры об этом закончатся», – заявил экс-боец UFC Алан Джубан.

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