Камил Гаджиев: «Как вам турнир? Эдвардс против Махачева за два пояса, а Мухаммад – Рахмонов – со-главный бой вечера»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Леон Эдвардс Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Fight Nights Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил свой вариант турнира UFC.

«Махачев заявил, что хочет драться с Эдвардсом и забрать два пояса – отличный вариант. Вы знаете, что я не первый раз об этом высказываюсь. Многие согласились со мной в комментариях.

Как вам такой турнир: Леон Эдвардс против Ислама Махачева, на кону два пояса, и Белал Мухаммад – Шавкат Рахмонов – со-главный бой вечера, где определится следующий претендент на пояс в 77кг? Может, наши предложения дойдут до Даны Уайта», – сказал Гаджиев.

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