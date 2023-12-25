Шон О’Мэлли: «Эдвардс побьет Махачева»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли дал прогноз на потенциальный бой Леона Эдвардса и Ислама Махачева.

Ранее Махачев рассказал о желании провести поединок за титул в полусреднем весе.

«Леон побьет Ислама», – написал О’Мэлли в социальных сетях.

17 декабря Эдвардс (22-3) выиграл у Колби Ковингтона единогласным решением судей, успешно защитив чемпионский пояс. Бой возглавил турнир UFC 296.

Махачев (25-1) в октябре нокаутировал Александра Волкановски. Поединок прошел в главном событии UFC 294.

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1 комментарий
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Леон как боец мне нравится, но против Махачева я бы оценил его шансы 60 на 40 в пользу Махачева. Шансы Царукяна и Оливейры против Махачева по 30 процентов. Пока 50 на 50 выглядит лишь Бенуа Сен-Дени, но он пока только на 12 месте в рейтинге и пока дойдёт до первых мест может ещё потерпеть поражение и тогда его шансы будут выглядеть иначе. Вообще если организуют этот бой и если Ислам пройдет Леона, то он может ведь и завершить карьеру, как Хабиб, но двойным чемпионом.
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