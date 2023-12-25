Шон О’Мэлли: «Эдвардс побьет Махачева»

Шон О’Мэлли дал прогноз на потенциальный бой Леона Эдвардса и Ислама Махачева.

Ранее Махачев рассказал о желании провести поединок за титул в полусреднем весе.

«Леон побьет Ислама», – написал О’Мэлли в социальных сетях.

17 декабря Эдвардс (22-3) выиграл у единогласным решением судей, успешно защитив чемпионский пояс. Бой возглавил турнир UFC 296.

Махачев (25-1) в октябре нокаутировал . Поединок прошел в главном событии UFC 294.

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