Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого не сможет победить: «Нганну»

Шавкат Рахмонов назвал имя бойца, которого он не сможет победить.

«Усман? Выиграю. Эдвардс? Выиграю. Чимаев? Выиграю. Махачев? Выиграю. Нганну? Ха-ха, нет.

Фьюри? Тоже выиграю? Да, уверен, если будет бой по правилам MMA. Майк Тайсон? Да, конечно», – заявил боец UFC Шавкат Рахмонов.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном карде минувшего ивента Рахмонов сабмишеном во втором раунде одолел Томпсона.

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