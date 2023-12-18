Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого не сможет победить: «Нганну»

Теги Майк Тайсон UFC MMA Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Леон Эдвардс Ислам Махачев Камару Усман Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов назвал имя бойца, которого он не сможет победить.

«Усман? Выиграю. Эдвардс? Выиграю. Чимаев? Выиграю. Махачев? Выиграю. Нганну? Ха-ха, нет.

Фьюри? Тоже выиграю? Да, уверен, если будет бой по правилам MMA. Майк Тайсон? Да, конечно», – заявил боец UFC Шавкат Рахмонов.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном карде минувшего ивента Рахмонов сабмишеном во втором раунде одолел Томпсона.

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6 комментариев
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Шутки шутками, но пока Шавкат не побьет кого-то из тройки Усман - Эдвардс - Мухаммад, многие будут считать его переоцененным. И кстати, по делу.
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Юмор слишком тонкий для меня. Как будто Аспиналла он может выиграть или Анкалаева. Да и насчет Махачева сомневаюсь и насчет Эдвардса тоже не уверен.
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А Брок Леснар?😀
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Комментарий удален модератором
Я и Нганну тоже вынесу и Джонса
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Ответ Мага осторожный
Комментарий удален модератором
Сам такой, индейц
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Ответ Aibek Mak
Я и Нганну тоже вынесу и Джонса
Любой пользователь спротса легко выскочит с Джонсом и вырубит за пару минут, это вообще не показатель
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