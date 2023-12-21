Менеджер Махачева – о бое с Эдвардсом: «Кажется, у UFC другие планы на Леона»
Менеджер оценил шансы Ислама Махачева на бой с Леоном Эдвардсом.
«Похоже, на Леона Эдвардса у UFC другие планы. Но если он успеет восстановиться, и они его выставят, мы готовы.
Но если не он, то Оливейра или Гейджи. Мне было бы интереснее, чтобы прошел бой против Гейджи», – сказал менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.
Леон Эдвардс – чемпион UFC в полусреднем весе, победивший на UFC 296 Колби Ковингтона.
Махачев хочет выступить на UFC 299. Возможен бой с Оливейрой или Гейджи
Эдвардс ответил Мухаммаду: «Сынок, успокойся. Могу подраться с тобой. Лучше спроси, почему UFC тебя так ненавидят»