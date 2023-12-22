Биспинг выступил против боя Махачев – Эдвардс: «Это безумие! Ислам должен дать титульный шанс бойцу из своей категории»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг выступил против боя Ислама Махачева и Леона Эдвардса.

«Махачев раскритиковал главное событие UFC 296 и заявил, что может побить каждого из его участников. Теперь он хочет получить титульный бой против Эдвардса. Конечно, я понимаю его – мы все хотим быть великими, мы все хотим владеть двумя чемпионскими поясами.

Но Исламу нужно провести титульную защиту с кем-нибудь из легкого веса, это же очевидно. Два последних поединка он провел против полулегковеса Александра Волкановски – теперь он должен дать шанс бойцам из своей категории.

Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра или кто-то другой. В легком дивизионе очень много претендентов. Я прекрасно понимаю, что он хочет встретиться с Леоном. Эдвардс тоже хочет подраться за титул в среднем весе. Но это же безумие!» – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

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Биспинг боится, что пояс уедет из Англии
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