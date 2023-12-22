Биспинг выступил против боя Махачев – Эдвардс: «Это безумие! Ислам должен дать титульный шанс бойцу из своей категории»
Майкл Биспинг выступил против боя Ислама Махачева и Леона Эдвардса.
«Махачев раскритиковал главное событие UFC 296 и заявил, что может побить каждого из его участников. Теперь он хочет получить титульный бой против Эдвардса. Конечно, я понимаю его – мы все хотим быть великими, мы все хотим владеть двумя чемпионскими поясами.
Но Исламу нужно провести титульную защиту с кем-нибудь из легкого веса, это же очевидно. Два последних поединка он провел против полулегковеса Александра Волкановски – теперь он должен дать шанс бойцам из своей категории.
Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра или кто-то другой. В легком дивизионе очень много претендентов. Я прекрасно понимаю, что он хочет встретиться с Леоном. Эдвардс тоже хочет подраться за титул в среднем весе. Но это же безумие!» – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.
Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе»
Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»
🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать